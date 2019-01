Deel dit artikel:













Meerdere autobranden in Deurne, bewoners worden wakker van harde knallen Foto: Martien van Dam/SQ Vision Mediaprodukties

DEURNE - Twee auto’s zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht in brand gestoken in de Jeker en de Stijn Streuvelslaan in Deurne. In de Jeker raakte een vlakbij geparkeerde auto ook zwaar beschadigd door het vuur. Beide branden zijn aan de voorzijde van de auto’s ontstaan, alle drie de voertuigen zijn total loss.

Geschreven door Malini Witlox

De brandweer die snel ter plaatse was voor de autobrand aan de Jeker, moest na het blussen van de eerste brand meteen door naar de Stijn Streuvelslaan waar een auto iets later vlam vatte en volledig uitbrandde. Het vuur van de in brand gestoken auto op de parkeerplaats aan de Jeker heeft ook schade toegebracht aan de schutting van een aangrenzende tuin en de achtergevel van een woonhuis. Verschillende omwonenden waren toegesneld omdat ze wakker waren geworden van harde knallen. Deze werden waarschijnlijk veroorzaakt door de exploderende voorbanden en airbags van de voertuigen. De politie is nog tot één uur ’s nachts bezig geweest met het ondervragen van de eigenaren van de auto’s en mogelijke getuigen. Het ligt voor de hand dat deze twee autobranden verband houden met de vernielingen die eerder plaatsvonden in dezelfde buurt op woensdag- en donderdagnacht maar dit kan op dit moment nog niet bevestigd worden. Eerdere vernielingen

In de nacht van dinsdag op woensdag en de nacht van woensdag op donderdag werden meerdere auto’s beschadigd in de Deurnese wijken Koolhof en Heiakker. In de meeste gevallen werden banden lek gestoken maar er zijn ook buitenspiegels van auto’s geslagen en deuken in auto’s getrapt. De meldingen komen allemaal uit dezelfde twee wijken in Deurne in straten als de Maassingel, Amer, Krammer, Haringvliet, Geul en de Hennegras.