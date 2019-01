'Elk weekend wordt er geaasd op taxichauffeurs, om hen te bekeuren', taxichauffeurs Den Bosch boos

"Een van onze collega's werd vrijdagavond onrechtmatig bekeurd", vertelt Turgut Sianoglu. Hij voerde het woord namens de taxichauffeurs en benadrukte dat dit 'niet alleen iets is van vandaag'. "Elk weekend wordt er geaasd op taxichauffeurs, om bekeuringen uit te schrijven. Dat hebben wij al een paar keer aangekaart bij de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK), maar dit helpt gewoon niet."

'Alleen in Den Bosch'

Sianoglu wijst erop dat de taxichauffeurs in Den Bosch in de weekenden slechts van elf uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends op de taxistandplaats mogen staan. "Nergens anders in Nederland is er een taxistandplaats waar je slechts een bepaalde tijd mag staan. Alleen in Den Bosch."

Volgens hem zijn de huidige regels niet handig. "De uitgaansavonden in Den Bosch zijn donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Niet alleen vrijdag en zaterdag. Dus we hebben nog veel problemen op de donderdag- en zondagavonden, omdat we er dan niet mogen staan."

'Iedereen wordt toegelaten tot het SBK'

Een ander probleem is volgens hem dat 'iedereen wordt toegelaten tot het SBK als taxichauffeur'. "Dus komen er ieder kwartaal chauffeurs bij. Maar aan de standplaatsen wordt helemaal niets gedaan. Er worden geen extra standplaatsen gecreëerd, maar er komen wel steeds auto's bij. Waar gaan die mensen allemaal staan? Staan ze ergens, dan worden ze bekeurd..."

Wethouder Huib van Olden hoorde de boze taxichauffeurs toeterend door de stad rijden en besloot te kijken wat er aan de hand was. "Ik heb hen aangehoord en ben met hen in gesprek gegaan. Ze gaven aan dat ze staakten. Dat is natuurlijk een beetje vervelend in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een hoop mensen willen dan gebruik maken van de taxi. Als er zoveel ophef is, is er altijd een reden om in gesprek te gaan. Als er iets schuurt, moeten we dat over en weer onder ogen zien. We hebben afgesproken dat ik hun problemen maandag met mijn collega's zal gaan bespreken. De staking was rond halfdrie voorbij en toen zijn ze weer gaan rijden."