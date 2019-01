Deel dit artikel:













Inbreker slaat ruit in, maar wordt aangehouden door bewoners Archieffoto

BERGEN OP ZOOM - Een 30-jarige man uit Sint-Maartensdijk (Zeeland) is vrijdagnacht opgepakt, nadat hij had geprobeerd in te breken in een huis in Bergen op Zoom.

Geschreven door Corné Verschuren

Van een huis in de Meeussenstraat had de Zeeuw rond kwart voor zes een ruit ingeslagen, om zo binnen te komen. De alerte bewoners van het huis hielden de man aan en waarschuwden de politie. De Zeeuw zit nog vast en de politie doet verder onderzoek.