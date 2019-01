Definitief: Willem II huurt Feyenoorder Renato Tapia voor de rest van het seizoen

Ondanks dat de transfer niet uit de lucht komt vallen, kan de komst van Tapia toch bestempeld worden als enigszins opmerkelijk, zegt clubwatcher Fabian Eijkhout. “Je kunt Tapia gebruiken als centrale verdediger, of middenvelder. En dat zijn juist de plekken die al goed bezet zijn bij Willem II”, doelt Eijkhout op verdedigers als Jordens Peters en Freek Heerkens en middenvelders Pol Llonch en Daniel Crowley.

“Trainer Adrie Koster heeft alleen veel gewisseld op de positie naarst Llonch. Daar hebben bijvoorbeeld Anita, Akkaynak en Lieftienk gespeeld”, zegt Eijkhout. De clubwatchter ziet die positie als enige mogelijkheid voor Tapia, die niet gehaald zal zijn om de bank warm te houden.

De 23-jarige Tapia, die maandagochtend al meetrainde met de selectie, werd opgeleid bij Club Esther Grande de Bentín in zijn geboorteland Peru. Met deze club had FC Twente een samenwerkingsverband. Na verschillende proefperiodes vertrok Tapia naar Twente. Na drie jaar vertrok Tapia naar Feyenoord, waar hij nooit een onbetwiste basisspeler werd. Ondanks zijn nog jonge leeftijd speelde Tapia al wel 34 interlands voor Peru, waarin hij drie keer trefzeker was.

Renato Tapia speelde twee groepswedstrijden op het afgelopen WK (foto: VI Images).

Volgens Eijkhout heeft Willem II meer behoefte aan een aanvallende impuls, al is een speler met de kwaliteiten van Tapia altijd welkom bij de Tilburgers. "Je haalt wel iemand binnen. Ik denk dat hij niet goed genoeg is voor de top van Nederland, maar voor Willem II-begrippen is dit een heel goede speler met internationale ervaring door zijn wedstrijden met het nationale elftal van Peru."