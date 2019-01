Buurt Deurne flink geschrokken na autobranden: 'Misschien moeten we gaan patrouilleren in de wijk'

Aan de Jeker brandden twee auto's uit, in de Stijn Streuvelslaan één. De auto die in de Streuvelslaan verloren ging, was al op leeftijd. "Maar ik was er nog heel blij mee", vertelt de eigenaresse.

'Dadelijk gebeurt er weer zoiets...'

Ze was wakker geworden van de knallen waarmee de brand gepaard ging. "Ik snap niet dat iemand zoiets doet", verzucht ze.

Ze weet nog niet of ze een nieuwe auto gaat kopen. "Dadelijk gebeurt er weer zoiets..."

Jeker

Aan de Jeker woedde brand in een auto die geparkeerd was op een parkeerplaats naast een huis. Het vuur sloeg over naar een andere auto en naar de schutting van een huis en de tuin.

"Ik lag in bed toen ik rumoer op straat hoorde", vertelt de vrouw van wie een van de uitgebrande auto's was. "Mijn eerste ingeving was: hoe is met het mijn buren? Dat vond ik het belangrijkste, een auto is tenslotte maar een auto...Maar de buren hadden hun huis al verlaten en waren naar een huis een paar deuren verderop gegaan."

'Dit is schrikken'

Het was in de nacht van dinsdag op woensdag en de nacht van woensdag op donderdag ook al raak in Deurne. Toen werden meerdere auto’s beschadigd in de wijken Koolhof en Heiakker. Er werden banden lek gestoken, buitenspiegels van auto’s geslagen en deuken in auto’s getrapt.

Het is schrikken dat er zoveel aan de hand is hier", vertelt een van de buurtbewoners. Een man knikt: "'Misschien moeten we hier maar zelf gaan patrouilleren."

