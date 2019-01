Brabant krijgt grootste voedselbos van Europa

In totaal bestaat het bos straks uit twintig hectare, dat is zo groot als veertig voetbalvelden. "Er zijn kleine voorbeeldprojecten, die hebben bewezen dat het kan", aldus Wouter. "Nu gaan we het serieus doen", vult hij aan. Het Schijndelse bos wordt ontwikkeld samen met de gemeente, het provinciale Groen Ontwikkelfonds Brabant en hogeschool HAS in Den Bosch. De voedselbossen zijn een manier om de gescheiden werelden van landbouw met weinig natuur en natuurgebieden waar bijna geen voedselproductie is, samen te brengen.

Drie jaar planten

De eerste stap, het aanplanten, is zaterdag begonnen. Planten gebeurt in de winter en het liefst in de regen. Dat is minder fijn voor de mens, maar goed voor de planten. Die drogen daardoor niet uit. En dus is een team van veertig vrijwilligers druk in de weer om hagen aan te planten in de regen. De volgende winter volgen de fruitbomen, struiken en notenbomen: "Die kunnen door de beschutting van de hagen nog beter groeien", legt Van Eck uit.

De komende winters wordt steeds een stukje van het bos aangeplant, van Eck hoopt na drie jaar klaar te zijn. Het landschap is dan compleet veranderd. Daar kijkt Wouter enorm naar uit: "Ik vind het fantastisch dat het op deze schaal ontwikkeld word en dat we vandaag met zoveel mensen samen aan het planten zijn, dat is leuk om te zien."