Flinke ravage na botsing tussen twee auto’s en bestelbus op De Hoeven in Reusel

REUSEL - Een botsing tussen twee auto’s en een bestelbus heeft zaterdagmiddag op De Hoeven in Reusel een flinke ravage veroorzaakt.

Een van de auto’s raakte vermoedelijk een voorliggende auto en is in een slip geraakt. De slippende auto is vervolgens tegen een bestelbus gebotst. De betrokken voertuigen zijn flink beschadigd.

Lichte verwondingen

Wonder boven wonder kwamen de inzittenden er met lichte verwondingen vanaf. Ze zijn nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De weg is afgesloten voor onderzoek en het verkeer werd over het fietspad langs het ongeluk geleid.