'We hebben heel veel geluk gehad', botsing tussen twee auto’s en bestelbus in Reusel

REUSEL - Een botsing tussen twee auto’s en een bestelbus heeft zaterdagmiddag op De Hoeven in Reusel een flinke ravage veroorzaakt.

"We reden vanuit Reusel naar Bladel. Een tegenligger moest plotseling remmen voor filevorming", vertelt Sandra, een van de inzittenden van de zwaarbeschadigde Reunault Clio. De tegenligger kwam niet op tijd tot stilstand en moest daardoor uitwijken. "Hij kwam op onze weghelft en botste frontaal op ons. Daardoor begonnen wij rond te tollen en raakten we de bestelbus."

Lichte verwondingen

De auto van Sandra is total loss. Wonder boven wonder kwamen de inzittenden er naar omstandigheden goed vanaf. "Wij zaten met zijn drieën in de auto. Mijn man reed en onze baby zat achterin. We hebben alleen wat spierpijn." Ze zijn nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. "We hebben heel veel geluk gehad."

De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek en het verkeer werd over het fietspad langs het ongeluk geleid. De bestelbus en de auto die moest uitwijken raakten minder zwaar beschadigd.