Voorbijgangers blussen brandje bij café Bommel in Eindhoven, maar een biertje zit er niet meer in Tom en Bob in actie tijdens het blussen Foto: Tom Hissel

EINDHOVEN - Het moet rond half drie zijn geweest toen Tom Hissel vanaf het Wilhelminaplein in Eindhoven samen met zijn stapmaten op huis aan ging. “In de Kleine Berg roken we ineens een penetrante brandlucht. Toen we naar de gevel keken zagen we dat de luifel van café Bommel in brand stond. De vlammen kwamen er vanaf”, vertelt Hissel.

Geschreven door Corné Verschuren

Vermoedelijk had de luifel van het café vlam gevat doordat de terrasverwarming nog niet was afgekoeld . Tom en zijn kornuiten bedachten zich geen moment en renden de kroeg in om de brand te melden bij het personeel. “Die waren zo geschrokken dat ze niet wisten wat te doen. Ze stonden als aan de grond genageld”, zo beschrijft Tom hun reactie. Brandblusser

Vriend Bob Prinsen aarzelde geen moment en rukte een brandblusser van de muur. Met gestrekte arme richtte hij het apparaat op de vlammen. "Na afloop hebben we buiten samen met het personeel nog naar de schade gekeken", vertelt Tom. Een biertje om van de schrik te bekomen of om de spanningen af te blussen zat er helaas niet meer in. "We zijn gesloten", klonk het vanachter de bar. "We hadden nog wel een biertje kunnen gebruiken, maar vonden dit eigenlijk ook best wel grappig," aldus Tom.