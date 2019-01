Deel dit artikel:













Inbrekers komen huis binnen via slaapkamer waar hoogbejaarde vrouw ligt te slapen Foto: ANP

UDEN - In het huis van een hoogbejaarde vrouw in de Maasstraat in Uden is vrijdagnacht ingebroken. De inbrekers kwamen het huis binnen via de slaapkamer waar de vrouw lag te slapen.

Geschreven door Corné Verschuren

De inbraak gebeurde tussen 01.30 uur en 09.00 uur. Het is niet bekend of de vrouw iets heeft gemerkt van de diefstal. Ook is het onduidelijk of er iets is gestolen. De politie roept getuigen op zich te melden.