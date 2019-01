Niet meer naar de mis, maar een stukje kerk in huis: graag!

TERHEIJDEN - Ze kwamen helemaal vanuit Almere, Pien en Frits. En ze stonden zaterdagochtend als eerste voor de deur van de Antonius Abt kerk in Terheijden. Daar werden de overtollige kerkbanken verkocht en Pien wil er per se een hebben. "Ik heb 20 jaar in Terheijden gewoond, ik heb in deze kerk mijn communie gedaan. Mijn vader was aannemer en hij heeft ooit de renovatie van de glas-in-loodramen nog gedaan. Dus ik heb wel wat met deze kerk."

Ook Kees en zijn zus staan te wachten tot de deuren van de kerk opengaan. Zij gaan uiteindelijk met drie banken naar huis, ook een voor de zus die er niet bij is. Pien en Frits kwamen voor één bank, maar kopen er uiteindelijk toch twee. De banken gaan als warme broodjes. Hoewel geen van de kopers de kerk nog bezoekt, is een stukje kerk in huis erg welkom. Bijvoorbeeld vanuit sentiment, zoals een van de kijkers zegt: "Het is uit mijn jeugd, de herkenning is heel groot."

Duurzaam

Anderen vinden de banken vooral heel mooi. Zo wilde Elly al heel lang een kerkbank voor aan de eetkamertafel. Haar man was in eerste instantie minder enthousiast, maar gaat tijdens de verkoop toch voor de bijl. Daarbij is tweedehands kopen ook duurzaam, aldus Elly "Het heeft een tweede leven en het verhaal er achter vind ik ook heel leuk."

De banken worden verkocht omdat er veel te veel zijn. Het afgelopen jaar is er een flinke verbouwing geweest in de kerk. Vrijwilligers hebben een tussenwand geplaatst, waardoor er een deel kerk bleef en een deel gemeenschapshuis werd. Maar in het nieuwe deel staan de banken vooral in de weg. Bovendien is er veel geld nodig om de toren van de kerk te restaureren, dus een uitverkoop was een logische keuze.

Uitverkocht

De verkoop duurt maar twee uur, dan zijn alle banken verkocht. Opbrengst: 4500 euro. De renovatie van de toren gaat weliswaar 3 ton kosten, maar alle beetjes helpen.