'Vrachtwagenchauffeur die geel hesje doodreed aangehouden in omgeving van Tilburg' Het ongeval gebeurde vrijdagavond in Visé (Foto: Track88)

TILBURG - De vrachtwagenchauffeur die ervan verdacht wordt een man te hebben doodgereden bij een blokkade van gele hesjes in Visé (België) is zaterdagavond aangehouden in de omgeving van Tilburg. Dit meldt een bron betrokken bij het onderzoek. Het gaat om een 56-jarige man. Waar hij precies is aangehouden is niet bekend.

Het fatale ongeluk gebeurde vrijdagavond bij een blokkade door zo'n twintig gele hesjes. Ze blokkeerden vlak over de grens bij Eijsden, de snelweg naar Maastricht. Bij het ongeluk kwam een 50-jarige actievoerder in geel hesje om het leven. De man overleed ter plaatse. Opzet

De politie ging in eerste instantie uit van een ongeluk. Nu wordt de man verdacht van 'opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg', zo zei de Belgische officier van justitie zaterdag tijdens een persconferentie.



De politie kwam de verdachte op het spoor door een oplettende getuige. "Die heeft het kenteken van de vrachtwagen opgeschreven. Hierdoor werd achterhaald van welk bedrijf de vrachtwagen was. Wij hebben contact gehad met dit bedrijf en die kon ons de naam van de chauffeur geven", aldus een woordvoerder van het parket in Luik. Parkeerplaats Tilburg

Eerder deze zaterdag werd bekend dat de vrachtwagen van de man is teruggevonden op een parkeerplaats in Tilburg. Waar deze exact is teruggevonden, is niet bekend gemaakt.