Cavia lekkerder dan frikandel speciaal? Dakar-deelnemers proeven Peruaanse delicatesse Cavia proeven?

AREQUIPA - Cavia. Voor ons een huisdier, maar in Peru is het een delicatesse. Om te checken hoe geïntegreerd de Brabantse Dakar-deelnemers zijn in Peru, lieten we ze tijdens de rustdag een stukje cavia proeven. Met wisselende reacties...

Geschreven door Twan Spierts

video:2916600] "Nee, nee", zegt Gerard de Rooy gedecideerd en trekt er een lang gezicht bij. "Wat een boer niet kent, dat vreet hij niet." Geen haar op het hoofd van de trucker uit Son die er ook maar aan denkt om cavia te eten. Ook veel andere Dakar-deelnemers laten de Peruaanse specialiteit aan zich voorbij gaan. Knuffelcavia

Waarschijnlijk is bij de stoere Dakar-mannen de gedachte aan de Nederlandse knuffelcavia als huisdier te sterk, Maar in Peru is het eten van cavia de gewoonste zaak van de wereld. Zoals we in Nederland biefstuk van de koe eten, of in delen van China hond op het menu staat. Motorrijder Herwin Homans uit Langenboom laat zich de cavia goed smaken, maar heeft ook zijn bedenkingen. "Het is eigenlijk best zielig voor het beestje." Lekkerder dan frikandel speciaal

Corné van Drunen, hoofdmonteur van Team de Rooy is nieuwsgierig en aarzelt geen moment. De cavia bevalt hem als snack. "Ik ben om, het is lekkerder dan een frikandel speciaal", zo zegt hij.

