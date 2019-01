Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











McDonald's Tilburg hermetisch afgesloten na steekpartij, verdachte aangehouden De politie sloot de McDonald's hermetisch af. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG - De McDonald's in het centrum in Tilburg werd zaterdagavond een uur lang hermetisch afgesloten door de politie na een steekpartij op het Pieter Vreedeplein. De verdachten zouden de fastfoodzaak zijn ingevlucht. Niemand mocht de McDonald's in of uit.

Volgens getuigen was de sfeer rond de McDonald's 'zeer grimmig'. Vuilnisbakken overhoop gehaald

Agenten hielden mensen die kwamen kijken op afstand. Vier verdachten zouden door de politie uit de zaak zijn gehaald. Alle vuilnisbakken werden door agenten overhoop gehaald op zoek naar het steekwapen. Ook werden alle gasten gefouilleerd. Zeker een verdachte is aangehouden. Jas onder het bloed

Het slachtoffer van de steekpartij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Op het Pieter Vreedeplein zou een jas zijn gevonden die onder het bloed zat. De steekpartij werd rond elf uur gemeld. Volgens de melding was een groep van ongeveer twintig jongeren ruzie aan het zoeken. Vermoedelijk volgde de steekpartij op die ruzie. Foto: Toby de Kort / De Kort Media