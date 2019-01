Deel dit artikel:













Auto verwoest door explosie in Tilburg, molotovcocktail gevonden Brandweerlieden onderzoeken de auto. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG - Een auto in de Professor Gimbrèrelaan in Tilburg is zaterdagnacht door brand verwoest. Er is een molotovcocktail gevonden.

Geschreven door Peter de Bekker

Het vuur werd rond kwart voor een ontdekt, nadat buurtbewoners een explosie hadden gehoord. Bierfles met poetsdoek

"Tientallen meters rondom de auto lag glas", laat een ooggetuige weten. Iemand attendeerde de gewaarschuwde hulpdiensten op een gebroken bierfles waar een poetsdoek nog in zat. De fles is meegenomen voor onderzoek. 'Wij hebben geen vijanden'

De auto was van een gezin. Dat laat weten 'enorm geschrokken' te zijn. Het gezin hoorde 's nachts een doffe klap. Toen er naar buiten werd gekeken wat de dreun veroorzaakt had, sloegen de vlammen al uit de auto. "De kinderen hebben daarna niet meer geslapen." Het gezin kan zich niet voorstellen dat dit specifiek tegen haar gericht is. "Wij hebben geen vijanden." Het gezin zou geen vijanden hebben. (Foto: Jan Peels)