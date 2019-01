Deel dit artikel:













Vrouw (18) zwaargewond bij steekpartij, man (22) uit Helmond aangehouden

HELMOND - In een huis aan de Kromme Haagdijk in Helmond heeft de politie zondagochtend rond kwart voor negen een zwaargewonde vrouw gevonden. Zij had meerdere steekwonden. Het slachtoffer is een vrouw van 18 uit Gemert, zo laat de politie weten. Voor betrokkenheid bij de steekpartij is snel na de vondst van het slachtoffer een man van 22 uit Helmond aangehouden.

Geschreven door Sandra Kagie

De politie kwam af op een melding dat er iets aan de hand zou zijn aan de Kromme Haagdijk. Het slachtoffer van de steekpartij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt volgens een woordvoerder rekening met een misdrijf, maar ook andere scenario's worden nog niet uitgesloten. "De toedracht van wat er is gebeurd, is nog volstrekt onduidelijk", laat hij weten. Volgens omstanders is de vrouw gevonden in een appartement dat deel uitmaakt van een woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen. De politie wil dit niet bevestigen. Het is niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen.