Zwaargewonde vrouw in huis in Helmond: slachtoffer met steekwonden naar ziekenhuis

HELMOND - In een huis aan de Kromme Haagdijk in Helmond heeft de politie zondagochtend rond kwart voor negen een zwaargewonde vrouw gevonden. Zij had meerdere steekwonden, zo laat de politie weten.

Geschreven door Sandra Kagie

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.