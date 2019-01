Deel dit artikel:













Lotto-jackpot van 2,9 miljoen valt in Valkenswaard Briefjes van vijftig. (Foto: ANP)

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is zaterdagavond de Lotto-jackpot van 2,9 miljoen euro bruto gevallen. Het winnende lot is verkocht bij de Albert Heijn-supermarkt aan de Corridor in Valkenswaard.

Geschreven door Peter de Bekker

De winnende nummers, waarmee de jackpot is gewonnen, zijn: 2, 8, 12, 17, 28 en 31. Winnaar moet zich melden

Het is de eerste keer in dit nieuwe jaar dat de Lotto-jackpot valt. In 2018 viel de jackpot van Lotto in totaal zes keer. De laatste keer was 29 december. Toen won een inwoner uit Amsterdam 4,1 miljoen euro bruto. Lotto vraagt de gelukkige winnaar contact op te nemen met de klantenservice voor het maken van een afspraak. "Winnaars van grote geldprijzen worden altijd uitgenodigd om langs te komen op het kantoor van Nederlandse Loterij, waar Lotto onderdeel van is. De winnaar ontvangt, als die dat wil, advies en begeleiding."