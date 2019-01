FC Den Bosch glansrijk naar periodetitel na vernedering van FC Dordrecht [VIDEO]

EINDHOVEN - FC Den Bosch heeft zondag op een weergaloze manier de periodetitel gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. De equipe van Willy Boessen vierde dat met liefst zes treffers in de vernedering van FC Dordrecht: 2-6.

Leo Väisänen opende het bal na twaalf minuten, maar daarna kakten de Bosschenaren behoorlijk in. Smith presenteerde daarvoor de rekening (39.), maar dat leek de beer alleen maar te ontwaken.

In de tweede helft maakte FC Den Bosch er namelijk een ware schiettent van. Binnen het kwartier stond het via Breedijk (eigen doelpunt), Marchioni en opnieuw Väisänen 1-4. Na een schot van Verbeek en weer een eigen doelpunt van FC Dordrecht scandeerde het uitvak zelfs het bekende ‘Tien, tien, tien!’, maar dat gebeurde niet. Cijntje maakte er nog 2-6 van, maar de verdiende periodetitel kwam vanzelfsprekend nooit meer in gevaar.

Eindstanden:

FC Dordrecht - FC Den Bosch: 2-6

TOP Oss - RKC Waalwijk: 1-2

Jong Ajax-Jong PSV: 2-2

FC Eindhoven - NEC: 3-2

Telstar: Helmond Sport: 1-1

Hoogtepunten:

90. Afgelopen! FC Den Bosch pakt de periodetitel!

90. Lynen schiet Telstar naast Helmond Sport. En zo laat..

88. Sam Elisha met de 3-2 voor FC Eindhoven!

86. Dylan Seys zet RKC op 2-1 bij TOP Oss.

82. Jeremy Cijntje maakt de tussenstand iets draaglijker voor FC Dordrecht, maar Den Bosch laat die periodetitel echt niet meer glippen: 2-6.

78. Doelpunt FC Eindhoven: Branco van den Boomen met de 2-2 tegen NEC.

70. Tussendoor ook treffers bij Jong Ajax-Jong PSV, waar het 2-2 staat. Bertalan Kun was daar de Eindhovense doelpuntenmaker. Ook bij TOP Oss-RKC Waalwijk is twee keer gescoord: 1-1. Dogan en Hansson waren daar trefzeker. Slechter nieuws uit Eindhoven, waar de plaatselijke FC met 1-2 achter staat.

69. Een eigen doelpunt van Stankov en het is 6-1 voor FC Den Bosch!

67. Wat gebeurt er in Dordrecht?! Danny Verbeek met de vijfde!

61. Een kwartier gespeeld na rust en drie treffers voor FC Den Bosch. Met zevenmijlslaarzen naar de periodetitel. Väisänen met zijn tweede van de middag.

51. En daar is meteen ook de 3-1 voor de Bosschenaren! Julian Marchioni zet het uitvak in vuur en vlam.





49. FC Den Bosch heeft weer zicht op de periodetitel! Een eigen doelpunt van een FC Dordrecht-verdediger betekent een 2-1 voorsprong.

46. De tweede helft is van start.

45. Rust op alle velden. FC Den Bosch moet aan de bak bij Dordrecht. Bij TOP Oss - RKC Waalwijk is het kruit nog droog.





42. Vanuit het niets twee doelpunten bij Jong Ajax-Jong PSV en keurig over beide teams verdeeld. Danilo zet de Amsterdammers op voorsprong, maar Dirk Abels zorgt vlak daarna voor de gelijkmaker.

40. Alvin Daniels heeft FC Eindhoven op 1-0 gezet in eigen huis tegen NEC.

39. Tegenvaller voor FC Den Bosch, dat na die snelle voorsprong weinig laat zien en kort voor rust het deksel op de neus krijgt. Smith zorgt voor de 1-1.

30. Richelor Sprangers heeft Helmond Sport aan de leiding gebracht in Velsen. 0-1 na een halfuur daar.

29. Grote kansen voor TOP Oss via Dogan en Rommens, maar het blijft 0-0.

21. Een doelpunt van TOP-speler Stuij wordt afgekeurd wegens buitenspel.

12. Doelpunt voor FC Den Bosch! Leo Väisänen zet de Bosschenaren na twaalf minuten op voorsprong.

TOP Oss ontvangt RKC Waalwijk, Jong PSV is op bezoek bij Jong Ajax, FC Eindhoven speelt tegen NEC en Helmond Sport strijdt tegen Telstar. Op alle velden is afgetrapt.