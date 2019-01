'Altijd leuk': Mathieu van der Poel pakt nog maar eens een Nederlandse titel veldrijden [VIDEO]

Het is de vijfde nationale titel op rij voor Van der Poel, die Lars van der Haar naar het zilver verwees. Corné van Kessel uit Veldhoven pakte het brons.

Lekker weer was het bepaald niet in Huijbergen. De regen viel gestaag naar beneden, maar het hinderde Van der Poel niet echt. Na twee ronden had de topfavoriet alleen Van Kessel nog in zijn wiel. In de derde ronde trok Van der Poel vol door en was hij los. Van Kessel kwam tegen het einde van de race nog ten val en moest de tweede plaats prijsgeven.

Van der Poel is deze winter onstuitbaar in het veldrijden. Hij heeft al dik twintig overwinningen op zak. De wereldtitel is zijn grote doel van dit jaar. Hij wil begin februari in het Deense Bogense de Belg Wout van Aert onttronen.

Altijd leuk

"Altijd leuk om die nationale trui te pakken, ook al moet je het nog altijd wel doen. Maar gezien de voorbije wedstrijden wist ik dat het normaal gesproken geen probleem zou zijn. Materiaalpech was eigenlijk mijn grootste concurrent", zei de winnaar bij de NOS.

"Ik merk dat ik mijn betere en slechtere wedstrijden heb. Een aantal wedstrijden stak er bovenuit uit dit seizoen en dat gevoel zoek ik", zei Van der Poel, die het 'supergevoel' ontbeerde in Huijbergen. "Dit was een lastige omloop, zeker niet te onderschatten. Het was wel afzien om hier te winnen en dan speelt in mijn voordeel dat ik dit parcours van buiten ken.''









Bij de vrouwen pakte Marianne Vos in Huijbergen zilver. De renster uit Babyloniënbroek moest de titel laten aan Lucinda Brand. Maud Kaptheijns uit Westerhoven legde beslag op het brons. Brand sloeg in de slotfase van het kampioenschap in Huijbergen een gaatje met zesvoudig kampioene Vos en hield stand tot aan de finish.

Vos erkende de suprematie van Brand: "Lucinda was voor mij de favoriet en dat bewees ze ook weer. Ze is een echte kampioenschapsrenster. Ze kon de hele ronde druk houden en halverwege moest ik een gaatje laten. Ik kon me wel herpakken, maar ze bleef een stipje in de verte."

Onze fotograaf was bij het NK Veldrijden en maakte een reportage. Bekijk hem hier: