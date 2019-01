Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee auto's klappen op elkaar: ravage op Oosterhoutseweg Raamsdonksveer Zware schade en ravage op de Oosterhoutseweg bij Raamsdonksveer na flinke botsing (Foto: Marcel van Dorst)

RAAMSDONKSVEER - Op de Oosterhoutseweg in Raamsdonksveer zijn zondagmiddag twee personenauto's op elkaar geklapt. De auto's zitten volledig in elkaar en de ravage is groot. Twee mensen raakten lichtgewond.

Geschreven door Jacky Goossens

Het ongeluk gebeurde op de kruising ter hoogte van de afrit A59 richting Waalwijk en Den Bosch. Volgens een ooggetuige kwam een van de auto's van de afrit met de bedoeling de Oosterhoutseweg op te draaien. De bestuurder van deze auto zag echter de andere auto over het hoofd en reed vol in op de zijkant. Beide auto's zijn flink beschadigd en op de weg was het een grote ravage. De twee mensen die lichtgewond raakten, zijn volgens de ooggetuige ter plekke door de ambulancemedewerkers behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis. De politie heeft verklaringen opgenomen. De beschadigde auto's worden door een takelbedrijf afgevoerd.