Bloed, Zweet & Zand: grote stukken biefstuk, dat is het allerbelangrijkste

Het is nog een hele klus om voor 32 man boodschappen te doen. "We moeten van tevoren goed nadenken wat we willen hebben. Maar de meesten lusten van alles, we houden ze tot nu toe goed tevreden. Het allerbelangrijkste zijn grote stukken biefstuk. Als we daar niet mee thuiskomen kunnen we terug."

Grillmeester De Rooy

Als de grote biefstukken er zijn, dan gaat De Rooy aan de slag. "Ik doe dat wel graag. Afgelopen zomer was ideaal barbecueweer. Ik vind dit een hele leuke bezigheid. Ik doe dit nu elke Dakar sinds Zuid-Amerika. Ik eet graag biefstuk en in Amerika hebben ze hele goede."

Met olijfolie en wat peper en dan gewoon op kolen. Dat is biefstuk a la De Rooy. "Het hoeft niet moeilijk te zijn", zegt de coureur lachend. "Ik heb zelf sinds een jaar of drie a vier Anguskoeien. Elk jaar wordt er eentje geslacht en gaat hij op mijn eigen barbecue."