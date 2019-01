Gerard de Rooy wint zesde Dakar-etappe na tijdstraf concurrent

Voor De Rooy zat het venijn hem in de staart van de etappe. Daar wist hij minuten te pakken op de Kamazzen van Dmitry Sotnikov en Eduard Nikolaev. En daar wist hij de basis te leggen voor de etappezege.

'Onmogelijk' waypoint

"Er lag daar een moeilijk waypoint op een berg", legt De Rooy uit. Iedereen reed te laat die berg op, waardoor je een kilometer terug moest om aan de andere kant van de vallei alsnog omhoog te gaan. Viazovich is daar doorgereden en heeft dus dat waypoint gemist, waar een uur op stond. Het was een onmogelijke plek om naar boven te rijden, zelfs voor de trucks."





Zware etappe

De Rooy kon eindelijk een keer genieten van een goed resultaat en het feit dat hij voor de Kamazzen wist te eindigen. Maar het was wel een zware etappe. Voor hem en zijn truck.

Teamgenoot Ton van Genugten, voor de etappe nummer vier in het algemeen klassement, maakte onderweg een klap. Daarna had hij last van allerlei storingen in de motor van z'n truck, waardoor hij niet harder meer kon rijden dan 35 kilometer per uur. Hij kwam op grote achterstand binnen. “Ik reed in een gat en de motor hield ermee op”, moppert Van Genugten. “Doodzonde, want het was echt een proef voor mij.”

Overige Brabanders

Ook Maurik van den Heuvel had last van motorstoringen en kon daardoor niet op vol vermogen rijden. Hij verloor 2,5 uur. Janus van Kasteren had ook geen geweldige dag, hij verloor 2 uur en 45 minuten. Bij de auto's stond Erik van Loon urenlang vast in een duinpan aan het begin van de etappe. Zijn klassementsambities, in zoverre die er nog waren, zijn daardoor nu helemaal verdwenen. Bij de motoren was Mark Tielemans uit Boekel wederom de snelste Nederlander. Ook Marcel Snijders, met gescheurde kruisbanden, haalde de finish van de loodzware zesde etappe.

Omroep Brabant hield een liveblog bij tijdens de etappe. Die is hieronder terug te lezen.