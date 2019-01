Deel dit artikel:













Onduidelijkheid in Peru: Gerard de Rooy eerste of tweede in zesde Dakar-etappe? Ton van Genugten op weg naar de zege in etappe 5 (foto: Willy Weyens)

AREQUIPA - Na een rustdag ging de hele Dakar-karavaan op zondag weer op pad. Gerard de Rooy eindigde de etappe als tweede, achter Siarhei Viazovich. Er is echter veel onduidelijkheid over de uitslag, omdat de Wit-Rus geen tijd noteerde bij het laatste tussenpunt. De andere Brabantse truckers kwamen op ruime achterstand over de streep. Bij de auto's had Erik van Loon pech, hij stond lang in een duin vast.

Geschreven door Fabian Eijkhout