Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onduidelijkheid in Peru, maar Gerard de Rooy claimt de winst van zesde Dakar-etappe Ton van Genugten op weg naar de zege in etappe 5 (foto: Willy Weyens)

AREQUIPA - Na een rustdag ging de hele Dakar-karavaan op zondag weer op pad. Gerard de Rooy eindigde de etappe als tweede, achter Siarhei Viazovich. Er is echter veel onduidelijkheid over de uitslag, omdat de Wit-Rus geen tijd noteerde bij het laatste tussenpunt. Gerard de Rooy is zeker van zijn zaak, hij claimt de winst. De andere Brabantse truckers kwamen op ruime achterstand over de streep. Bij de auto's had Erik van Loon pech, hij stond lang in een duin vast.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Voor De Rooy zat het venijn hem in de staart van de etappe. Daar wist hij minuten te pakken op de Kamazzen van Dmitry Sotnikov en Eduard Nikolaev. En daar wist hij de basis te leggen voor de winst die hij nu claimt. "Er lag daar een moeilijk waypoint op een berg. Iedereen reed te laat die berg op, waardoor je een kilometer terug moest om aan de andere kant van de vallei alsnog omhoog te gaan. Viazovich is daar doorgereden en heeft dus dat waypoint gemist, waar een uur op stond. Het was een onmogelijke plek om naar boven te rijden, zelfs voor de trucks." Zware etappe

De Rooy kon eindelijk een keer genieten van een goed resultaat en het feit dat hij voor de Kamazzen wist te eindigen. Maar het was wel een zware etappe. Voor hem en zijn truck. Ton van Genugten, na De Rooy voor de etappe nummer vier in het algemeen klassement, maakte onderweg een klap. Door die klap zijn er wat dingen beschadigd en heeft hij tijd verloren.

Omroep Brabant hield een liveblog bij tijdens de etappe. Die is hieronder terug te lezen.