Wereldtop Stratego-spelers komen samen in Eerde, 'ik ben supertrots'

Voormalig wereldkampioen Johnny van Geffen en inwoner van Eerde, wist heel wat topspelers naar zijn dorp te lokken. “De top van de wereld hebben we hier bij elkaar. Je hebt de Stratego wereldranking en de beste 32-spelers daarvan hebben we uitgenodigd. Veertien van die toppers zijn gekomen en zitten hier nu aan tafel, ik ben supertrots.” Onder de deelnemers ook de regerend wereldkampioen die uit Griekenland komt.





De huidig wereldkampioen Stratego uit Griekenland deed ook mee in Eerde





De Stratego-wereld is klein met een oververtegenwoordiging aan topspelers uit ons Brabant, maar buiten het wereldje is het nog steeds: onbekend maakt onbemind. Johnny van Geffen wil daar echt verandering in brengen. “Dat is het doel voor de komende decennia om Stratego zichtbaar te maken. Het heeft veel meer potentie als kijksport zoals dammen en schaken.”

'Veel topspelers hebben een wiskundeknobbel'

“Veel spelers van Stratego en zeker de topspelers hebben een wiskundeknobbel”, zegt van Geffen die het enthousiasme voor het strategisch spelletje ook op zijn zoons heeft overgedragen. De inmiddels 16-jarige Vince werd in 2015 wereldkampioen bij de junioren. In tegenstelling tot pokeren draait het bij Stratego niet om geld. De deelnemers aan het toernooi in Eerde spelen om een wisseltrofee en eeuwige roem.