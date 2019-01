Deel dit artikel:













Dick Jaspers pakt 20ste (!) nationale titel driebanden in Brabants onderonsje Biljarter Dick Jaspers uit Sint Willebrord (Foto: Orangepictures).

BERLICUM - Hij is in zijn stiel al net zo’n veelvraat als Mathieu van der Poel of Jeffrey Herlings: Dick Jaspers. In de overtreffende trap, zelfs. De 53-jarige biljarter uit Sint-Willebrord won zondag namelijk zijn twintigste nationale titel driebanden.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Jaspers was in de finale in Berlicum net iets steker dan die andere Brabantse topper Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther: 40-38. Hij had had 26 beurten nodig om de benodigde veertig caramboles binnen te halen, goed voor een gemiddelde van 1,538 per beurt. De veteraan uit ’t Heike heeft een dijk van een jaar achter de rug. Jaspers pakte afgelopen jaar voor de vierde keer de wereldtitel en keerde ook terug aan kop van de wereldranglijst. Hij won rond de feestdagen het kersttoernooi van Zundert en was dit weekeinde zoals bijna gebruikelijk de beste op de Masters in Berlicum. Jaspers greep drie jaar geleden voor het laatst naast de Nederlandse titel. Die ging toen naar Raimond Burgman.