Auto in de Maas bij Vierlingsbeek, duikers zoeken naar inzittende Foto: Marco van den Broek

VIERLINGSBEEK - In de Maas bij Vierlingsbeek is zondagavond een auto met drie inzittenden in het water terechtgekomen. Twee personen zijn al uit het water. Naar een derde persoon wordt nog gezocht.

Geschreven door Frances Vermeeren

Het ongeval gebeurde in het water tussen Bergen (Limburg) en Vierlingsbeek. Aan beide kanten zijn veel hulpdiensten aanwezig. Mogelijk is de auto vanaf de veerpont het water ingereden. Dit kon de Veiligheidsregio echter nog niet bevestigen. Zoekactie

Er zijn duikers ingezet en er zijn vier zoekboten in de Maas. Ook zoekt vanuit de lucht een helikopter mee. De scheepvaart op de Maas is stilgelegd in vermand met de zoekactie.

