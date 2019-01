Auto te water Maas bij Vierlingsbeek, duikers zoeken naar inzittende

UPDATE: Rond negen uur zondagavond werd bekend dat een vrouw is verdronken bij het ongeval.

Tussen Vierlingsbeek en Bergen in Limburg is een veerdienst. Op het moment van het ongeval lag de veerpont aan de kant van Vierlingsbeek. Daar zag de schipper aan de overkant in Bergen de auto, die vermoedelijk op de pont stond te wachten, vanaf de veersteiger het water in glijden. Dat meldt de woordvoerder van brandweer Limburg-Noord. Aan beide oevers in Brabant en Limburg zijn veel hulpdiensten aanwezig.

Lees verder onder het kaartje.





Zoekactie

Er zijn duikers ingezet en er zijn vier zoekboten in de Maas. Ook zoekt vanuit de lucht een helikopter mee. De scheepvaart op de Maas is stilgelegd in verband met de zoekactie. De auto is gevonden en wordt zo snel mogelijk geborgen.





Er zijn vier zoekboten in de Maas. Foto: SK-Media