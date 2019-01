Deel dit artikel:













Chaotische ochtendspits rond Eindhoven: grote problemen op A2 en A67 bij Geldrop Archieffoto

EINDHOVEN - Het is maandagochtend erg druk op de A67 en de A2 rond Eindhoven. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven loopt het vast door een ongeluk met meerdere auto's. De A67 bij Geldrop was daarom tijdelijk dicht. Ook op de A2 is een ongeluk gebeurd. Bij Eindhoven loopt het vast in de richting van Maastricht.

Geschreven door Marlou van den Broek

De A67 bij Geldrop is weer open. Wel is het nog erg druk en staat er nog een lange file. Automobilisten moeten rekening houden met meer dan honderd minuten vertraging. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide moeten automobilisten rekening houden met meer dan een uur vertraging. Bij Leenderheide is alleen de vluchtstrook open. De ANWB spreekt van een zeer drukke landelijk ochtendspits. In heel Nederland staat er nu al 600 kilometer file.