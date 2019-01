Chaotische ochtendspits rond Eindhoven: meerdere ongelukken zorgen voor flinke files

Maandagochtend stond het flink vast in en rond Eindhoven (Foto: ANWB)

EINDHOVEN - Het stond maandagochtend flink vast op de wegen rond Eindhoven. Meerdere ongelukken op de A67, de A2 en de N2 zorgden ervoor dat er lange files ontstonden.

Op de A67 van Venlo naar Eindhoven gebeurden twee ongelukken. Rond kwart over zeven liep het vast door een ongeluk met meerdere auto's. De A67 bij Geldrop was daarom tijdelijk dicht. Om kwart over acht gebeurde een nieuw ongeluk. De vertraging liep op tot meer dan twee uur.

A2

Ook op de A2 bij knooppunt De Hogt gebeurde een ongeluk. Bij Eindhoven liep het vast in de richting van Maastricht.

N2

Op de N2 waren twee rijstroken dicht door een ongeluk op de N2 richting Den Bosch bij Veldhoven-Zuid.





'Moeizaam verlopen ochtendspits'

De ANWB spreekt van een zeer drukke landelijk ochtendspits. Het hoogtepunt van de ochtendspits stond op 760 kilometer.