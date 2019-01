'Slecht zicht door onstuimig weer, oorzaak fataal ongeluk', denkt eigenaar veerdienst

VIERLINGSBEEK - Het slechte weer heeft volgens eigenaar Johan van den Boogaard van de veerdienst tussen Vierlingsbeek en Bergen waarschijnlijk een rol gespeeld bij het fatale ongeluk zondagavond. Dat slechte weer kan er volgens hem voor hebben gezorgd dat het zicht snel slechter werd. Een gezin uit Vierlingsbeek reed aan de Limburgse kant met hun auto de Maas in. De moeder van het gezin overleefde het ongeluk niet.

Zondag na het ongeluk sprak de eigenaar met de schipper van het veer die het ongeluk aan de overkant zag gebeuren. "Hij lag aan de Brabantse kant van de Maas", legt Van den Boogaard uit. "Hij vertelde dat het weer heel snel omsloeg. Het werd ineens onstuimig. Dat kan hebben gezorgd dat het zicht snel minder werd."

De eigenaar van de veerdienst geeft aan dat de weg naar de veerpont aan de Limburgse kant ‘vrij recht is’. Je rijdt volgens hem dus zo het water in wanneer je niet in de gaten hebt dat de weg ophoudt. Aan de Brabantse kant, bij Vierlingsbeek, is dit volgens hem anders. “Daar zit vlak voor je het veer oprijdt een bocht in de weg waardoor de vaart eruit is.”

In gesprek met gemeente Bergen

Van den Boogaard wil sowieso in gesprek met de gemeente Bergen om te praten over de situatie qua veiligheid aan de Limburgse kant. “We willen graag kijken wat er aan die kant verbeterd kan worden”, zegt hij.

De medewerkers van het veerbedrijf zijn allemaal ‘erg aangedaan’ over wat er zondagavond is gebeurd. "Het is te bizar voor woorden. Dit wil je niet meemaken”, zegt Van den Boogaard. Hij heeft de schipper die het ongeluk zondag zag gebeuren, maandag nog niet kunnen spreken. “We gunnen hem even wat rust”, zegt hij. “Maar ik kan me voorstellen dat het gebeuren vandaag pas echt bij hem binnenkomt.”

Extra wrang

Het betrokken gezin kent Van den Boogaard persoonlijk niet. Maar hij weet om wie het gaat. “Ze kennen de situatie hier”, zegt hij. Dat maakt het ongeluk en de fatale afloop extra wrang, beaamt hij.

Het is volgens Van den Boogaard voor het eerst dat het zo mis gaat. Wel zijn er volgens hem eerder bijna-ongelukken gebeurd. Een keer, maar dat is volgens hem misschien wel 35 jaar geleden is er een taxi aan de Bergense kant met ‘volle vaart’ de Maas in gereden. Dat gebeurde toen middenin de nacht, toen de veerdienst stil lag. Een moment waarop de veerpont altijd aan de Vierlingse kant ligt.