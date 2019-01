Verwarde man vernielt spullen in klooster

BREDA - De bewoners van een voormalig klooster in Breda sloegen maandagmorgen op de vlucht, omdat ze werden opgeschrikt door een verwarde man. De politie heeft de man aangehouden omdat hij vernielingen zou hebben gepleegd in het pand.

Verschillende bewoners deden in paniek melding van een inbreker. De indringer bleek een bewoner van het pand te zijn. Volgens getuigen liep hij rond in het kamerverhuurpand van het voormalige klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda. Toen agenten na de meldingen die kant op gingen troffen ze omgegooide spullen in de gang van het pand. Een getuigen meldde dat de man ook vernielingen had gepleegd. Zo zou hij o.a. enkele ruiten hebben ingeslagen.

Bloedende man

De agenten trokken verder het pand in om op onderzoek uit te gaan. Ze ontdekten inderdaad meerdere vernielingen. Toen ze geschreeuw hoorden gingen ze daarop af. Ze vonden een bloedende man die verward overkwam. De man is meteen in de boeien geslagen en aangehouden. Vanwege verwondingen is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht.

Later werd pas duidelijk dat het om een bewoner van het pand ging. De recherche gaat verder met een onderzoek en zal contact opnemen met de getuigen.