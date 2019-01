Weet jij alles van onze provincie? Test je kennis in de grote Brabantquiz!

In de Brabantquiz zoeken we de grootste Brabantkenner. Weet jij het antwoord op vragen als: hoe heet onze commissaris van de koning? En hoeveel inwoners telt onze provincie eigenlijk? De BrabantQuiz is iedere werkdag te zien bij Omroep Brabant.

De Koekwaus

Iedere deelnemer krijgt vier vragen uit verschillende categorieën: geschiedenis, sport, muziek, bezienswaardigheden, bekende Brabanders en nog veel meer. Als kandidaat heb je zes seconden voor je antwoord. Twijfel je? Dan hebben we de ‘Koekwaus’ die kan worden ingezet als joker. Als je alle vragen goed hebt, kom je in de volgende uitzending terug. Net zolang tot je een fout antwoord geeft, dan ben je af en is de volgende kandidaat aan de beurt.

Je score komt op de BrabantQuiz-ranglijst. Er worden vier competities gespeeld: winter, lente, zomer en herfst. Aan het eind van elke competitie hebben we een seizoenswinnaar. De afleveringen zijn iedere werkdag te zien bij Omroep Brabant om 17:55 uur, daarna worden ze ieder uur herhaald. Maandag 14 januari 2019, is de allereerste aflevering.

Eerder testten we op straat al de kennis van de Brabander: