Gerard de Rooy wint ook zevende etappe en komt dichterbij concurrentie in klassement

SAN JUAN DE MARCONA - Na de overwinning van zondag in etappe zes is het Gerard de Rooy uit Son ook gelukt om de zevende etappe te winnen. De trucker reed een groot gedeelte van de etappe eenzaam en alleen vooraan en maakte het gat met de Kamaz-rijders een stuk kleiner.

De Rooy kwam na een 323 kilometer lange special na vier uur en 47 minuten over de finish. Zijn concurrenten van Kamaz deden daar wat langer over. Leider in het klassement, Eduard Nikolaev was ruim 34 minuten langzamer dan de trucker uit Son. Dmitry Sotnikov, de nummer twee in het klassement was ruim één uur en 25 minuten langzamer, waardoor De Rooy de Rus tot op de hielen genaderd is in het klassement.

Tekst gaat verder onder de tweet.





De achterstand op Nikolaev is daarentegen nog wel fiks. Federico Villagra werd vierde en behoudt daarmee ook zijn vierde plek in het algemeen klassment. Teamgenoten Maurik van den Heuvel en Ton van Genugten leken ook een goede etappe te rijden tot WP3. Van Genugten was toen nog de snelste, maar het duurde lang voor beide coureurs bij het volgende meetpunt aankwamen.