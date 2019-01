Pyrenese puppy's met een speciale missie: schapen beschermen tegen wolven

Na een uurtje spelen is het weer tijd om te rusten.

DEN DUNGEN - Zes kleine wollige hondjes huppelen er door de tuin van Lily Vercruijsse uit Den Dungen. De Pyrenese berghonden zijn met een speciaal doel gefokt: ze moeten schapenboeren helpen hun kudde te beschermen tegen wolven.

In Nederland zijn er nu nog niet veel wolven te vinden, maar volgens kenners gaat het aantal de komende jaren toenemen. Voor Lily was dat de reden om een nestje te fokken. “De hond beschermt dan het vee en daardoor hoeft de wolf niet afgeschoten te worden.”

Op zoek naar voedsel

“Als de wolf nieuw is in het gebied, gaat het op zoek naar een territorium”, volgens Lily. “Ze gaan voedsel zoeken en schapen vallen daar ook onder. De schapen kunnen beschermd worden met hekwerk met stroomdraad en de honden zouden daar een toevoeging aan zijn. Pyrenese berghonden kunnen imponeren, nemen een houding aan en blaffen, dat is vaak al genoeg om de wolf af te schrikken.”

Om de pups te laten wennen aan hun toekomstige werk, delen ze de tuin met twee schapen. Ook wordt ze geleerd om een gebied af te bakenen. “Het is belangrijk dat de boeren straks veel aandacht besteden aan de samenwerkingsvorm tussen kudde en hond. Het kost wat moeite, maar je hebt er later veel aan”, volgens Lily.

Themabijeenkomst

Om mensen bewuster te maken van het doen en laten van de wolf, organiseert Lily samen met de provincie een themabijeenkomst op 15 februari. “Iedereen mag komen. De bijeenkomst wordt gebruikt om mensen voor te lichten en ze duidelijk te maken dat we niet bang hoeven te zijn.”

Lily heeft nog drie pups die verkocht gaan worden. “Ik heb er nu een paar aan particulieren verkocht, maar dat was natuurlijk niet het doel. Daarom wil ik de laatste drie graag aan schapenboeren verkopen.”