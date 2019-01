Deel dit artikel:













Hoe kon onschuldige Dongenaar verdacht worden van dodelijke aanrijding geel hesje? Het ongeluk gebeurde vrijdagavond in België

LUIK - Justitie in Luik heeft uitgelegd hoe het kon dat een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dongen verdacht werd van een dodelijke aanrijding in Visé (België), terwijl hij er niets mee te maken had. Bij de aanrijding kwam een 50-jarige demonstrant van de ‘gele hesjes’ om het leven.

Geschreven door Ronnie Vermonden

De 56-jarige trucker werd opgepakt op basis van verklaringen van ooggetuigen. Zij hadden aan de politie doorgegeven hoe de vrachtwagen van de Dongenaar eruit zag, meldt de NOS. Zijn truck werd gevonden op een parkeerplaats in Tilburg. Later werd hij opgepakt. LEES OOK: Dongense trucker heeft niets te maken met dodelijke aanrijding geel hesje Als eerste de grens over

Nu blijkt dat hij kort na de aanrijding gebruik gemaakt heeft van de ontstane chaos, terwijl hij daarvoor nog op de blokkade van de ‘gele hesjes’ stuitte. Uit camerabeelden bleek dat de Dongenaar de eerste was die de grens overstak. Cathérine Collignon, officier van justitie in Luik, legt uit hoe de verwarring is ontstaan. Nu wordt een vrachtwagenchauffeur uit het Limburgse Landgraaf verdacht van de aanrijding. Hij is nog voortvluchtig. Zijn truck zou sterk op die van de Dongenaar lijken.