Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongens die snackbar in Eindhoven overvielen meteen in de kraag gepakt dankzij alerte wijk Foto: 112 nieuwsonline

EINDHOVEN - De twee jongens die zondagavond probeerden een snackbar in Eindhoven te overvallen, zijn direct na hun poging door de politie aangehouden. Het gaat om twee jongens van 17 en 18 jaar. Agenten waren in de wijk na een melding van twee verdachte personen die waren gezien. Hierdoor konden ze meteen de twee verdachten in de kraag grijpen.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Bij de meldkamer kwam zondagavond informatie binnen dat in de omgeving van het Eindhovense Pastoor van Arsplein twee verdachte personen waren gezien. Een aantal agenten ging die kant op om te kijken wat aan de hand was. Niet lang daarna kwam een melding van een overval op een cafetaria aan het Pastoor van Arsplein binnen. Gepakt

Twee gemaskerde jongens hadden daar om vijf voor half negen een medewerkster bedreigd met een mes. Ze eisten geld. Toen de medewerkster om hulp riep, kwam een collega snel ter plekke waarna de daders het op een lopen zetten. Op de Jacob Frankaertweg werd vijf minuten later de eerste verdachte, een 17-jarige Eindhovenaar, aangehouden. De tweede verdachte ging ervandoor en werd na een korte achtervolging op de Pieter Huyssensweg opgepakt. Na de aanhoudingen heeft een speurhond nog een masker ontdekt. De politie sluit niet uit dat tijdens de vlucht ook nog twee messen zijn achtergelaten.