Snel afgeleid tijdens het studeren? Bieb biedt social mediavrij studeren aan

In de leeszaal van de bibliotheek huilt een baby. Mensen kijken er niet alleen in boeken, maar ook op telefoons. In het glazen theater van de bibliotheek overheerst de rust. Een heuse studiebob ziet erop toe dat de studenten de bibliotheekregels naleven en zich zo goed mogelijk concentreren.

Tentamens en scripties

Carlotte (22) is bezig zich voor te bereiden op haar tentamen chemie. De studiegroep is voor haar 'heel erg' nodig. "De vorige keer haalde ik een 3,9", vertelt ze. "Dus dat moet enorm omhoog en thuis word ik heel snel afgeleid." Hier moet ze drie keer 45 minuten aan de slag, met een kwartier verplichte pauze. "Dat maakt het voor mij wel makkelijker."

Ook Joost (24) heeft moeite om zich thuis of elders te concentreren. Hij is vanmiddag bezig met zijn masterscriptie. "In een klassikale situatie heb je toch echt meer het idee dat je moet. Je kunt niet zomaar even naar de supermarkt of door de stad banjeren." Joost is dan ook nog niet in de verleiding gekomen om een spelletje te gaan spelen. "Ik heb expres mijn internet afgesloten, want dat heb ik nu even niet nodig. Social media gaat nu even niet, en dat is maar goed ook!

Studenten concentreren zich op hun studiewerk

Bibliotheek bruist

Robin Verleisdonk was een van de initiatiefnemers van het concept. Hij is onderdeel van het innovatieteam van de bibliotheek. "We zien dat de bibliotheek steeds meer een plek wordt om te studeren", zegt Verleisdonk. Het aantal studieplekken in de bieb was dan ook al uitgebreid. "Maar onze bibliotheek begint ook steeds meer te leven en te bruisen. We kunnen dus niet meer altijd stilte garanderen."

Ook merkte Verleisdonk dat de universiteitsbibliotheken steeds vaker vol zijn. Daarom kwam het team met StudyShare. Een afgesloten ruimte waar een aantal regels gelden. De studiebob moet ervoor zorgen dat die regels ook worden nageleefd. Zo moet het voor de studenten makkelijker worden om zich te concentreren. "Zonder dat je voortdurend bezig bent met social media en het reageren op berichtjes", aldus Verleisdonk.

Met de zweep

De meeste studenten zijn onder deze omstandigheden gemotiveerd genoeg om aan de slag te gaan. De studiebob hoeft dan ook niet met de zweep erover. Bang voor haar is Joost ook niet. "Volgens mij kan ik haar wel aan", lacht de student fiscaal recht. Dan gaat de koptelefoon op en sluit ook hij zich weer af van de buitenwereld.

StudyShare wordt vooralsnog alleen aangeboden in de aanloop naar tentamenweken van de Technische Universiteit en hogescholen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen en de grote belangstelling, moet er van tevoren worden gereserveerd.