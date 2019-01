Tilburgse sloot zich aan bij IS in Syrië en wordt bij terugkeer opgepakt op Schiphol

TILBURG - Een 20-jarige vrouw uit Tilburg wordt ervan verdacht zich bij de terreurorganisatie IS te hebben aangesloten in Syrië. Ze is bij haar terugkeer opgepakt en zit zeker nog twee weken vast.

De Tilburgse is vorige week donderdag op Schiphol gearresteerd. In november meldde ze zich al bij het Nederlandse consulaat in Turkije. De politie onderzoekt nog of ze zich daadwerkelijk heeft aangesloten bij IS in Syrië.

2014

Opvallend genoeg was de Tilburgse een paar jaar geleden ook al in beeld. In 2014 reisde ze af naar Syrië, maar werd ze tegengehouden op de grens van Hongarije met Servië. Ze wilde zich aansluiten in een vrouwenkamp om daarna te kunnen trouwen met een IS-strijder.

LEES OOK: 16-jarige Syriëgangster zit nog steeds in gesloten inrichting

De destijds zestienjarige verdachte kwam in een gesloten inrichting terecht nadat ze was teruggestuurd en ze werd maandenlang begeleid door Bureau Jeugdzorg, omdat ze allerlei probleemgedrag vertoonde.

Beelden uit 2014 van het Tilburgse meisje: