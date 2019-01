‘We hebben zelfs met drones gezocht’: pup Bo na twee weken nog steeds vermist

ASTEN - Alles is uit de kast getrokken om de vermiste pup Bo terug te vinden. Sinds oudejaarsavond is de rossige labradoodle van zeven maanden vermist. Nu, twee weken later, is ze nog steeds niet terecht. “We hebben drones, nachtcamera’s en warmtecamera’s gebruikt om haar te vinden, maar het heeft niets opgeleverd. We weten niet meer wat te doen”, zegt haar baasje Toos van Horrik (57).

Volgens haar baasje was Bo zo geschrokken van het vuurwerk in Asten, dat ze is weggelopen. Sindsdien wordt er met man en macht naar de pup gezocht. Er is een speciale Facebookpagina aangemaakt waar mensen tips kunnen uitwisselen over de zoektocht en verschillende instanties zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat kijken ook uit naar de pup.

Ook werden er momenten georganiseerd waar mensen in groepjes op zoek gingen naar Bo. Toos zegt dat er helaas geen ‘zoekmomenten’ meer worden georganiseerd. “We hebben geen aanwijzingen meer waar ze zou kunnen zitten, dus nu zijn we aan het einde van ons Latijn.”

Drones en camera’s

“Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het gebruikt om Bo terug te kunnen vinden”, laat Toos weten. “We hebben met verschillende camera’s haar proberen te spotten. Zelfs een keer vierentwintig uur lang.” Ook zijn er speurhonden ingezet en is er gedragen kleding op locaties gelegd, in de hoop dat Bo de geur zou herkennen.

Toos zegt dat er wel een moment is geweest waarop ze wisten waar ze zat. “Mijn man en mijn zoon zijn met een nachtcamera het bos in gegaan om haar te zoeken. Op de camera was te zien dat er drie herten wegsprongen. Honderd meter verderop blafte Bo toen”, vertelt Toos. “Maar dat bos is zo groot en zo dichtbegroeid, dat we haar niet konden vinden. Das was afgelopen donderdag en vrijdag.”

Helikopter met infrarood

De schoondochter van Toos, Kim van Horrik, heeft de Facebookpagina voor Bo aangemaakt. Ze vertelt dat ze ontzettend veel reacties krijgt. Haar eerste bericht over de vermissing is nu al meer dan 16 duizend keer gedeeld. “Vandaag heb ik ook zeker driehonderd privéberichten via die pagina binnengekregen”, zegt Kim.

“Mensen hebben het nu over een crowdfundingsactie die ze willen opzetten”, gaat ze verder. “Ze willen geld inzamelen om een helikopter in te huren die met infrarood kan zoeken naar Bo. Ik vind dat wel een grote vraag, maar de mensen blijven erop aandringen.”

“Wij zitten niet zo in elkaar om geld te vragen, maar ik vind het wel heel erg lief”, zegt Kim. “Als je zoiets gaat doen, hangt er wel een heel groot kostenplaatje aan. Ik wil nog wel even uitzoeken hoe groot de kans is dat we haar daarmee gaan vinden.”

500 euro voor de vinder

Toos is iedereen heel erg dankbaar en belooft een bedrag van 500 euro aan de vinder. “Ik wil ze liever vinden, dan dat ik helemaal niets weet. Dan kan ik het pas afsluiten. Nu blijf ik zitten met de vraag: waar zit ze?”