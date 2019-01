Deel dit artikel:













Flinke waterschade in centrum Tilburg, bedrijven staan blank en zijn afgesloten van gas en stroom De brandweer bij de ingang van de ondergelopen parkeergarage in Tilburg.

TILBURG - Een kapotte leiding van een sprinklerinstallatie heeft het bedrijvencomplex Heuvelpoort in het centrum in Tilburg maandagmiddag onder water gezet. De hulpdiensten zijn in overleg hoe de schade gaan repareren. Ondernemingen zoals hotel Mercure, sportschool Basicfit, de Burgerking ondervinden grote hinder omdat ze ook verstoken zijn van elektriciteit en gas.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De wateroverlast aan het Piusplein ontstond rond kwart over vier. Oorzaak zou een kapotte hoofdleiding van de sprinklerinstallatie van Basicfit zijn. Ook de aangrenzende parkeergarage kwam blank te staan. Volgens omstanders staat het water 'tot aan de enkels'. Vanwege de waterschade is de gas- en elektriciteitsvoorziening in de omgeving uitgeschakeld. Hierdoor worden ook nabijgelegen bedrijven getroffen zoals de McDonalds dat momenteel maar een beperkt menu kan serveren. Waterafvoer

Hoewel de lekkende hoofdleiding intussen is afgesloten door BrabantWater, trekt het water niet weg. Vanwege het lage plafond van de parkeergarage kan de brandweer niet goed aan het werk met de waterpompen. Momenteel overleggen gemeente en brandweer met de calamiteitendienst van stichting Salvage hoe het water afgevoerd kan worden.