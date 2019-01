TILBURG - Een vrouw is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij op de Lage Witsiebaan in Tilburg. Dat gebeurde rond zeven uur.

De vrouw is in de ambulance aan haar verwondingen behandeld. De ernst van haar verwondingen is niet bekend.

Agenten hebben inmiddels een man aangehouden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een ruzie in de relationele sfeer. De politie doet verder onderzoek.