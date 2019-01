Laatste Engelandvaarder overleden: 'Hij stuurde via morse informatie door over de Duitsers'

HOOGERHEIDE - De laatste Engelandvaarder Bram Grisnigt is overleden. Hij stierf op 95-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Grisnigt vluchtte in de oorlog naar Engeland waar hij werd opgeleid tot spion. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Hoogerheide. Hij wordt ook wel eens de Nederlandse James Bond genoemd.

Joost van Rossum was twintig jaar bevriend met hem en kent de geschiedenis van de Engelandvaarders als geen ander. De tocht van de jonge Bram naar Engeland was geen eenvoudige, vertelt Van Rossum. “Het heeft 1,5 jaar geduurd. Hij is eerst de hele Pyreneeën doorgetrokken met een gids en kwam daarna na wat omzwervingen in Canada terecht. Via Canada ging hij naar Londen.”

Daar kreeg hij zijn spionnentraining. “Hij is opgeleid als marconist en parachutist, Hij werkte voor bureau inlichtingen, de Zendgroep Barbara. Die was gerelateerd aan de ordedienst. Hij ging toen in Nederland voor de Engelsen spioneren. Zij waren heel benieuwd hoe het er hier aan toe ging en hoe sterk de Duitsers waren.”

Anna

Tien dagen voordat Grisnigt overleed, stierf zijn vrouw Anna. Hij had haar in de trein leren kennen in Engeland, op weg naar zijn training. “Ze werden verliefd, maar hij moest naar Nederland. Na de oorlog heeft hij haar meteen opgezocht en zijn ze getrouwd. Ze was al jaren ziek na een hersenbloeding, tot haar dood heeft hij haar in eigen huis verzorgd,” weet Van Rossum. Bram zelf stierf vrijdag in het ziekenhuis.

In september 2018 kwam de Engelandvaarder opnieuw groot in het nieuws omdat hij nog één keer een morse-bericht naar Engeland stuurde. Dat was precies 75 jaar nadat hij als geheim agent begon. “Hij wilde met het bericht het personeel van de RAF bedanken, die de gevaarlijke missies uitvoerden om geheim agenten naar Nederland te brengen. Het morse-bericht werd met oorspronkelijke apparatuur uit de oorlog verzonden, in Engeland stonden ook de ontvangers uit die tijd.”