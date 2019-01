Bloed, Zweet & Zand: meest ervaren monteur leert groentjes de kneepjes van het vak

"Dit is mijn twintigste Dakar-rally. Ik heb alle overwinningen meegemaakt", zegt de ervaren Hugo Duisters. Daarnaast staat Sven Slippens, de jongste monteur en voor hem is het de eerste keer dat hij mee is. "Dit is een geweldige ervaring, dat maak je niet zomaar mee."

Oude garde

Maar wat kan de ervaren Hugo de jonge monteurs bijbrengen? "Het gaat er dan vooral over dat als je iets niet hebt, je het met andere dingen probeert op te lossen." Verder kijken onze verslaggevers mee met de monteur die als een drummer op een band aan het meppen is.