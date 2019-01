Deel dit artikel:













Snelweg A58 dicht na ongeluk met vrachtwagen en twee auto's, twee gewonden naar ziekenhuis Foto: Tom van der Put

ETTEN-LEUR - Op de snelweg A58 is maandagavond bij Etten-leur een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen en twee auto's waren betrokken. De weg in de richting van Bergen op Zoom is dicht.

Geschreven door Corné Verschuren

Twee inzittenden raakten gewond en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet duidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Verkeersspecialisten van de politie gaan dit onderzoeken. Het verkeer richting Roosendaal kan het beste via de snelweg A17 rijden.