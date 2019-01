Deel dit artikel:













Snackbar in Helmond overvallen, dader is spoorloos Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision.

HELMOND - Cafetaria Spoorzicht aan de Houtse Parallelweg in Helmond is maandagavond rond half tien overvallen. Het personeel werd bedreigd met een vuurwapen of iets wat op een wapen leek, meldt de politie.

Geschreven door Malini Witlox

Hij is er met een onbekende buit vandoor. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek bij de zaak en in de omgeving. De snackbar waar een echtpaar werkt, werd in het verleden al vaker overvallen.