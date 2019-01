Zo ziet de start van een Dakar-etappe eruit

Twee keer starten

De start van een Dakar-etappe is een spektakel op zich. Die start is meestal niet in het bivak. Eerst rijden de deelnemers een verbindingsroute, soms van een paar kilometer, soms van honderden kilometers.

De deelnemers starten met vaste tussenpozen. Om alles in goede banen te leiden is er eerst een soort voor-start. Daarna rijden de coureurs een paar honderd meter en daar is dan de echte start.

Briefje met starttijd

Alle deelnemers krijgen de avond van te voren te horen hoe laat ze precies moeten starten. Dat staat ook op een briefje dat ze meekrijgen bij vertrek uit het bivak. Maar als de start vertraagd is, zoals maandag het geval was, dan levert dat automatisch onduidelijk op. Want wie moet er nou precies wanneer starten? De startvolgorde is in principe gebaseerd op de uitslag van de dag ervoor, maar deze etappe starten bijvoorbeeld de auto’s en trucks door elkaar heen.

Officials van de organisatie proberen alles met vereende krachten alles in goede banen te leiden. Want op welke positie je start, kan grote gevolgen hebben voor je tijd. Hoe verder je naar achter start, hoe meer deelnemers je moet inhalen. Zeker in het fesh-fesh van de etappe van maandag, met bijbehorende stofwolken, betekent verder naar voren starten dat je harder kunt rijden en dus in potentie een betere etappe-uitslag neerzet.





Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.