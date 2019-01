Deel dit artikel:













'Overbieden' op huurhuis in Eindhoven? 'Extra geld betalen is niet in de haak' (Foto: ANP)

EINDHOVEN - De woningmarkt is oververhit en dat zorgt ervoor dat overbieden op koopwoningen eerder regel dan uitzondering is. Maar ook mensen die een huurwoning zoeken, krijgen op sommige plekken te maken met ‘overbieden’. HC Vastgoed in Eindhoven vraagt toekomstige huurders hoeveel geld ze de verhuurder extra zouden willen betalen om kans te maken op het huis. Het gaat om bedragen die kunnen oplopen tot een paar honderd euro. “Dit is niet in de haak”, zegt Marcel Trip van de Woonbond.

Geschreven door Saskia Nelissen

In het Eindhovens Dagblad doet Rachid Yassi zijn verhaal. Hij bekeek een appartement in Eindhoven en kreeg daar de vraag hoeveel geld hij zou willen bijbetalen om de woonruimte toegewezen te krijgen. De bedragen die hij kon aankruisen, liepen van nul euro tot wel driehonderd euro, met zelfs ruimte op het formulier om een nog hoger bedrag naar keuze in te vullen. Onterechte kosten

“Een hele vreemde gang van zaken”, aldus Trip in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Dat extra geld komt dan nog eens bovenop een bedrag dat al gevraagd wordt voor contract- en administratiekosten.” “We zien dit soort dingen al een tijdje gebeuren. Huurmakelaars en bemiddelaars die de rekening neerleggen bij woningzoekenden, terwijl ze feitelijk werk verrichten voor de verhurende partij. Het zijn dus onterechte bemiddelingskosten.” Volgens de woordvoerder van de Woonbond is dit soort acties verboden. “Mensen extra geld vragen of bijvoorbeeld extreem hoge contractkosten berekenen voor de huur… Er zijn duidelijke juridische uitspraken over gedaan en daaruit blijkt: het mag niet. Toch gebeurt het vaak.” Geld terugvorderen

Trip ziet dat huurders het extra geld dat de verhuurder vraagt, toch neerleggen. Uit angst dat de verhuurder anders een andere huurder kiest. “Voor mij tien anderen, is de gedachte die veel woningzoekenden in deze oververhitte markt hebben.” Hij wil huurders erop wijzen dat er voor huurders een mogelijkheid is om het te veel betaalde geld terug te krijgen. “Doe melding van ‘oneerlijke handelspraktijken’ bij de Autoriteit Consument en Markt. En op de site van de Woonbond staan gratis modelbrieven waarmee huurders hun geld kunnen terugvorderen bij de verhuurder of het bemiddelingsbureau.