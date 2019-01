3D-printer uit Eindhoven gaat huizen maken: 'Alles wat we verzinnen, kunnen we maken'

EINDHOVEN - Een printer die het werk van bouwvakkers voor een groot deel overneemt. Het komt steeds dichterbij. Een fietsbrug bij Gemert is al op deze manier gemaakt en de dinsdag geopende betonprint-fabriek in Eindhoven maakt nog veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld het bouwen van complete huizen. De eerste komt in juni al 'uit de printer' in de Eindhovense wijk Meerhoven.

Met een druk op de rode knop en het opengaan van zwarte gordijnen werd de nieuwste printer gepresenteerd door de bouwbedrijven BAM Infra en Weber Beamix. Zij hadden eerder al samen met de 3D-geprinte fietsbrug bij Gemert een wereldprimeur. Die kwam tot stand op de betonprinter van de TU Eindhoven. Hun nieuwe printer is weer iets groter en maakt bijvoorbeeld het maken van een compleet huis mogelijk . Bovendien loopt er een rol staaldraad mee bij de printkop. Die kan elke betonlaag voorzien van de benodigde wapening.

Voor Bas Huysmans van Weber Beamix zijn er nauwelijks belemmeringen. De nieuwe manier van bouwen zit nog in het beginstadium en is in ontwikkeling. Maar op termijn lijkt alles mogelijk.

'Onze creativiteit is de enige begrenzing'

"In principe is onze creativiteit de begrenzing met wat we er allemaal mee kunnen. Als we het kunnen verzinnen, kunnen we het waarschijnlijk ook printen. We moeten nog veel ontwikkelen en onderzoeken, maar laten al wel zien dat 3D-printen met beton al een volwassen techniek aan het worden is."

'Revolutie in de bouwwereld'

Hoe serieus het is, blijkt wel uit de plannen voor de korte termijn. In Eindhoven komen vijf geprinte woonhuizen en de provincie Noord-Holland heeft opdracht gegeven voor de productie van vier fietsbruggen. Henk Post van BAM Infra denkt dat deze manier van bouwen enorm veel toekomst heeft.

"De efficiëntie en productiviteit zal op termijn enorm toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor een revolutie in de bouw gaat zorgen. We zijn nu voorzichtig begonnen en er zal nog veel ontwikkeld moeten worden. Maar het zijn de eerste stappen naar een heel andere bouwwereld in de toekomst."